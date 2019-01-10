Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Denetiminde Tarihi Eser ve Değerli Taş Ele Geçirildi

Jandarmanın Denetiminde Tarihi Eser ve Değerli Taş Ele Geçirildi

50 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'da, jandarma ekiplerinin il genelinde aralıksız sürdürdükleri denetimlerde 8 adet Osmanlı dönemine ait tarihi eser ile 10 adet değerli taş ele geçirildi.

Jandarmanın Denetiminde Tarihi Eser ve Değerli Taş Ele Geçirildi, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'da, jandarma ekiplerinin il genelinde aralıksız sürdürdükleri denetimlerde 8 adet Osmanlı dönemine ait tarihi eser ile 10 adet değerli taş ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince kültür ve tarihi varlıkların güvenliği için yapılan çalışmalarda Efeler ilçesi Serçeköy kontrol noktasında durdurulan B.A. idaresindeki şüpheli araç ile şoför ve yanında yolcu olarak bulunan B.A'nın üzerinde yapılan aramada 6 adet Osmanlı dönemine ait gümüş sikke ve 17 gram kubar esrar ele geçirildi.

Köşk ilçesi Başçayır Mahallesinde yaşayan E.E'nin evinde yapılan aramada 2 adet Osmanlı dönemine ait kılıç ile Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesinde yaşayan K.Y'nin evinde yapılan aramalarda ise 10 adet zümrüt veya yakut olduğu değerlendirilen değerli taş ele geçirildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

Jandarma, 3. Sayfa
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