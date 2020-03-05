Jandarmanın denetimlerini sızdıran astsubay ve uzman çavuş tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmanın denetimlerini sızdıran astsubay ve uzman çavuş tutuklandı - Son Dakika

Jandarmanın denetimlerini sızdıran astsubay ve uzman çavuş tutuklandı

6 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın kahvehaneler ve gece kulüplerine düzenlediği denetimleri önceden iş yeri sahiplerine bildirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş İbrahim Demirtaş ile Uzman Çavuş Mehmet Sefa İnönü, tutuklandı.

Jandarmanın denetimlerini sızdıran astsubay ve uzman çavuş tutuklandı, System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın kahvehaneler ve gece kulüplerine düzenlediği denetimleri önceden iş yeri sahiplerine bildirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş İbrahim Demirtaş ile Uzman Çavuş Mehmet Sefa İnönü, tutuklandı.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli tarihlerde kahvehaneler ve gece kulüplerine düzenlediği kumar, alkol ve sigara yasağına yönelik denetimlerin, daha önceden iş yeri sahiplerine bildirildiğini tespit etti. Geçen 28 Şubat akşamı Ayrancılar Mahallesi'ndeki gece kulübü ile kahvehanelere düzenlenen ve 40 kişinin gözaltına alındığı denetimde ise bilgi sızdıran kişilerin, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş İbrahim Demirtaş  ve Uzman Çavuş Memhmet Sefa İnönü olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli 2 Mart Pazartesi günü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İkili, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


- İzmir
Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahraman komandolar Suriye'ye uğurlandı
Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı Son dakika: Moskova'daki İdlib görüşmesi sırasında TSK, Halep'te Rus keşif uçağı düşürdü Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 23:52:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmanın denetimlerini sızdıran astsubay ve uzman çavuş tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]