Jandarmanın depremzede ailelere desteği sürüyor - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen depremden sonra İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihtiyaç sahibi depremzede ailelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeleri yalnız bırakmayan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Valilik koordinasyonunda gelen talepler doğrultusunda depremzede ailelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar kapsamında ihtiyaç doğrultusunda kırsalda konteyner talebinde bulunan depremzede ailelere konteynerlerini kapılarına kadar götürerek kurulumlarını yaparken, diğer taraftan da ihtiyaç sahiplerinin gıda ihtiyaçlarını aksatmadan takip ederek evlerine kadar ulaştırıyor.