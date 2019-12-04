Son Dakika Haberleri: Jandarmanın dikkati faciayı önledi
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın dikkati faciayı önledi - Son Dakika

Jandarmanın dikkati faciayı önledi

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesinde devriye görevi yürüten jandarma tarafından fark edilen yangın sonrası, evde bulunan yatalak vatandaş jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak facia önlendi.

Jandarmanın dikkati faciayı önledi, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesinde devriye görevi yürüten jandarma tarafından fark edilen yangın sonrası, evde bulunan yatalak vatandaş jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak facia önlendi.


Edinilen bilgiye göre, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri Başpınar sokak üzerinde devriye görevi yürütürken Mutlu Demir'e ait iki katlı ahşap evin çatısından dumanlar yükseldiğini gördü. Jandarma ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.


Yanan evde yatalak bir vatandaşın olduğunu bilen Jandarma ekipleri İbrahim Demir isimli yaşlı vatandaşı yanan eve girerek kurtardı. Jandarma ekiplerinin daha önceden bilgisinin olduğu yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Çatı kattan yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası yanan evin bitişiğindeki ahşap evlere alevler sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Evde soğutma çalışmaları sürerken, ikinci katın bir bölümü çöktü. Ev kullanılmaz hale gelirken içindeki eşyalar da tamamen yandı.


Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili olarak Yerkesik Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Yerkesik, Jandarma, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı
Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 21:02:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmanın dikkati faciayı önledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]