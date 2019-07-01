Jandarmanın dikkati kazayı aydınlattı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yaya geçidinde Nazmi Bayata'ya (76) çarparak ölümüne neden sürücü Ş.A., jandarmanın dikkati sonucu yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:10 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde yaya geçidinde Nazmi Bayata'ya (76) çarparak ölümüne neden sürücü Ş.A., jandarmanın dikkati sonucu yakalandı. Küçükkuyu
'da dün meydana gelen kazada, E-87 karayolu üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçen Nazmi Bayata, aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kaza yerinden 150 metre ileride hasar görmüş aracın sürücüsü Ş.A.'nın ifadesini aldı. Ş.A ifadesinde, "Siyah renkli otomobil vatandaşa çarptı, sonra bana da çarpıp hızla kaçtı" dedi. Bölgede araştırma yapan ekipler, 10 LH 979 plakalı aracın üzerinde kan lekeleri tespit etti. Yakındaki alt geçit içinde aynı araca ait kırılmış parçalar bulunca araç sürücüsü Ş.A., yaşlı adama çarptığını itiraf etti. Jandarma
, sürücü Ş.A.'yı gözaltına alındı.
- Çanakkale
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