Jandarmanın dikkati ölmek üzere olan köpeğin hayatını kurtardı - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde Örencik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında ölmek üzere olan köpeği farkederek veterinere götürerek hayatını kurtardılar.



Edinlen bilgiye göre, rutin devriye görevini yapan Örencik Karakol Komutanlığı ekipleri yol kenarında can çekişen ve ağzından köpük gelen bir köpek gördüler. Köpeğin gıda zehirlenmesi yaşadığını farkeden ekipler, hemen araçla köpeği Çavdarhisar ilçesinde veterinere götürdüler. Veteriner tarafından gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen köpek, jandarma ekiplerinin zamanında hareket etmesi ve erken müdahale ile kurtarıldı. Bölgede olaya şahit olan vatandaşlar, Örencik Karakol Komutanlığı personeline bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA