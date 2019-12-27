Jandarmanın dikkati teröristlerin tuzağını ortaya çıkardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın dikkati teröristlerin tuzağını ortaya çıkardı - Son Dakika

Jandarmanın dikkati teröristlerin tuzağını ortaya çıkardı

7 saat önce

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesi Çalıköyü Mahallesi sözde Ömeryan bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında iki farklı noktada el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Jandarmanın dikkati teröristlerin tuzağını ortaya çıkardı, System.String[]

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesi Çalıköyü Mahallesi sözde Ömeryan bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında iki farklı noktada el yapımı patlayıcı tespit edildi. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar, güvenlik güçlerince imha edildi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün kış yapılanmasını gerçekleştirmemeleri adına operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Nusaybin ilçesi Çalıköyü Mahallesi sözde Ömeryan kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Arama tarama faaliyetlerinde, kayanın altına tuzaklanmış şekilde 5 kilogram amonyum nitrat ve mazot karışımı basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildi. Buradaki aramada ayrıca, doğal mağara içine gizlenmiş şeffaf bidonlarda 1 adet telsiz,1 adet radyo frekans komutalı ateşleme anahtarı, 30 adet elektronik direnç, 17 adet elektrikli fünye, 25 metre infilaklı fitili, 100 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri sırasında başka bir bölgede ise piknik tüpü içine yerleştirilmiş yaklaşık 10 kilogram patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ile taşlar arasına saklanmış bidon içerisinde örgütsel doküman ve sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi bulundu.


Arama tarama faaliyetlerinde, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, el yapımı patlayıcılar ise yerlerinde imha edildi. - MARDİN

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Nusaybin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı
İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:48 Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Son Dakika Haber
18:46 Hırsızlık iddiasına adli kontrol - Son Dakika Haber
18:45 Hollanda Kadın Milli Takımı'nın Tatar futbolcusu Nurija, 20 yıl sonra biyolojik annesine kavuştu - Son Dakika Haber
18:40 Uyuşturucu ticaretine 12 yıl hapis - Son Dakika Haber
18:39 Şanlıurfa'da vatandaşlar yerli otomobile hayran kaldı - Son Dakika Haber
15:50 Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika Haber
15:35 İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:54:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmanın dikkati teröristlerin tuzağını ortaya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]