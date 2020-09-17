Jandarmanın dikkati yakalattı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan iki kişinin jandarma tarafından yapılan üst aramasında 1 tabanca, 1 bıçak ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Edremit ilçesi Kadıköy mahallesinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kaba üst araması yapılan S.Ç. ve M.K.'nın üzerlerinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kesici delici alet ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Adli makamların talimatıyla S.Ç. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan, adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR