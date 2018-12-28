Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Dikkatinden Kaçmadı

Jandarmanın Dikkatinden Kaçmadı

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahsın üst aramasında, iç çamaşıra saklanmış kan tüpü içinde uyuşturucu ele geçirildi.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahsın üst aramasında, iç çamaşıra saklanmış kan tüpü içinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından aranan şahıslara ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda Nazilli ilçesi Sailer Mahallesi'nde yol kontrol faaliyeti yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontrolde B.Y. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti ve kullanmaktan, motor hırsızlığından, hürriyeti yoksun bırakmak olmak üzere toplam 11 suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında iç çamaşırı bölgesine gizlemiş iki adet kan tüpü içerisinde metamfetamin maddesi ve uyuşturucu hap, araç içerisinde yapılan aramada ise ayrıca uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.T. isimli diğer şüphelenin ise suç kaydı olduğu tespit edildi.

Yakalanan B.Y. ve A.T. isimli şüpheliler adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:26 Kaynak: İHA

Jandarma, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa
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