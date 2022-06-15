Jandarmanın dikkatinden kaçmadı yapılan aramada cephanelik çıktı - Son Dakika
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Jandarmanın dikkatinden kaçmadı yapılan aramada cephanelik çıktı

15.06.2022 09:51
Jandarmanın dikkatinden kaçmadı yapılan aramada cephanelik çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ellerinde ruhsatsız silah olduğu tespit edilen 4 şahsın evinde arama yapan jandarma ekipleri cephanelik buldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ellerinde ruhsatsız silah olduğu tespit edilen 4 şahsın evinde arama yapan jandarma ekipleri cephanelik buldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Eryolu Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahısların ellerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundurdukları ifade edildi. Olayla ilgili olarak şüpheli 4 şahsın adreslerinde yapılan aramada; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 106 adet 7,62 mm çapında fişek ve 57 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili yapılan soruşturma neticesinde 1 şüphelinin adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

(Murat Başal - İHA)

Jandarmanın dikkatinden kaçmadı yapılan aramada cephanelik çıktı
Jandarmanın dikkatinden kaçmadı yapılan aramada cephanelik çıktı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın dikkatinden kaçmadı yapılan aramada cephanelik çıktı - Son Dakika

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