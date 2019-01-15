Jandarmanın Donmak Üzereyken Bulduğu Sahipsiz 15 Eşek Vatandaşlara Ücretsiz Dağıtıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi kırsalında geçen hafta donmak üzere iken jandarma tarafından bulunarak koruma altına alınan sahipsiz 15 eşek, bakımını üstlenmek isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi kırsalında geçen hafta donmak üzere iken jandarma tarafından bulunarak koruma altına alınan sahipsiz 15 eşek, bakımını üstlenmek isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.



Geçen hafta içerisinde Hisarcık-Simav karayolunda devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Kurtdere köyü yakınlarındaki kırsal alanda donmak üzereyken biri ayağından yaralı olan toplam 15 başıboş eşeği bulup ilçedeki boş bir ahıra nakledilerek bakıma alınmıştı. Başıboş eşekler bakımlarını üstlenmek isteyen vatandaşlara dağıtıldı.



Konuyla ilgili bilgi veren veteriner hekim Ali Var, ayağından yaralanan eşeğinde tedavi edilerek sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Halkımızın katkılarıyla ahırda barınan eşekleri ilk günden itibaren yem ve saman ile besledik. Daha sonra 15 eşek bakımını üstlenmek isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı" dedi. - KÜTAHYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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