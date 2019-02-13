Jandarmanın "Dur" İhtarına Uymayan Araçta 19 Kaçak Göçmen Yakalandı
8 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan araçta 19 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesine bağlı Beyendik beldesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan araçta 19 kaçak göçmen yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı
ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol emniyet ve kontrol devriyesi yapıldı. Devriye esnasında ekipler 34 FV plakalı aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmak isterken, İpsala
'ya bağlı Sarpdere köyü girişinde yol kenarındaki kaldırıma çarparak durdu. Araç
sürücüsü olay yerinden kaçarken, araç içerisinde yapılan kontrollerde 18 Pakistan
ve 1 Myanmar
uyruklu olmak üzere toplam 19 kaçak göçmen yakalandı.
Olayda kullanılan araç trafikten men edilirken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla araç sürücüsünün tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 04:55 Kaynak: İHA
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