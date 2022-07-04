Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüpheli aracın içinden 40 düzensiz göçmen çıktı! Açılan ateş sonucu 1 çocuk ölü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüpheli aracın içinden 40 düzensiz göçmen çıktı! Açılan ateş sonucu 1 çocuk ölü, 12 kişi yaralandı

04.07.2022 10:02

Van'ın Saray ilçesinde hareket halindeki şüpheli bir minibüsün kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymaması üzerine jandarma tarafından aracın tekerlerine ateş açıldı. Lastikleri patlatılarak durdurulabilen aracın içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olayda seken kurşunlar nedeniyle 1 çocuk yaşamını yitirdi, 12 düzensiz göçmen ise yaralandı.

Van'ın Saray ilçesi kırsalında meydana gelen olayda, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli minibüsün tekerlerine ateş açıldı. Olayda 1 çocuk hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"3 Temmuz 2022 günü saat 16.00 sıralarında Saray ilçesi Koçbaşı-Turan mahalleri istikametinden Karahisar Mahallesi'ne seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar Mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir.

ARACIN LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILDI

Şoförünün 'dur' ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur. Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir.

SEKEN KURŞUNLAR SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen olayda seken kurşunlardan 1 göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Son dakika haberleri | Van'da kaçan şüpheli minibüsün tekerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı
Son dakika haberleri | Van'da kaçan şüpheli minibüsün tekerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı
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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Saray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüpheli aracın içinden 40 düzensiz göçmen çıktı! Açılan ateş sonucu 1 çocuk ölü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüpheli aracın içinden 40 düzensiz göçmen çıktı! Açılan ateş sonucu 1 çocuk ölü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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