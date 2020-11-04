Jandarmanın durdurduğu araçta 20 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 kilo kubar esrar ve 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araç durduruldu. Araçtaki aramalarda 20 kilo kubar esrar ve 50 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda zanlı O.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ