Jandarmanın Durdurduğu Araçta Keklikler Ele Geçirildi
1 saat önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobil içerisinde 3 adet keklik ele geçirildi.
Adıyaman
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobil içerisinde 3 adet keklik ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Koçali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman- Çelikhan
karayolunda yapılan yol kontrolünde durdurulan 44 plakalı bir otomobilde arama yapıldı. B.Ü. idaresindeki otomobilde yapılan aramalarda kafesler içerisinde 3 adet keklik ele geçirildi. Keklikler doğaya bırakılmak üzere Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğüne teslim edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:35 Kaynak: İHA
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