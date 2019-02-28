Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Durdurduğu Araçta Keklikler Ele Geçirildi

Jandarmanın Durdurduğu Araçta Keklikler Ele Geçirildi

1 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobil içerisinde 3 adet keklik ele geçirildi.

Jandarmanın Durdurduğu Araçta Keklikler Ele Geçirildi, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobil içerisinde 3 adet keklik ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Koçali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman- Çelikhan karayolunda yapılan yol kontrolünde durdurulan 44 plakalı bir otomobilde arama yapıldı. B.Ü. idaresindeki otomobilde yapılan aramalarda kafesler içerisinde 3 adet keklik ele geçirildi. Keklikler doğaya bırakılmak üzere Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:35 Kaynak: İHA

Çelikhan, Jandarma, Adıyaman, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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