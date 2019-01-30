Jandarmanın Durdurduğu Araçta Tarihi Eser Çıktı

Karaman'da jandarmanın durdurarak arama yaptığı otomobilde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 53 sikke ve objeler ele geçirildi.

Karaman'da jandarmanın durdurarak arama yaptığı otomobilde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 53 sikke ve objeler ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Başharman köyü yol ayrımında 70 plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler tarihi eser olduğu değerlendirilen 53 sikke ile objeler bulundu. Bulunan tarihi eserlere el konulurken, araç sürücüsü K.B. gözaltına alındı. - KARAMAN

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