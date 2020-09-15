Jandarmanın durdurduğu araçtan FETÖ şüphelileri çıktı - Son Dakika

Jandarmadaki incelemeleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Yapılan incelemede aralarında FETÖ şüphelilerinin olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri sınıra yakın İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde bir otomobili durdurdu.

Edirne 'de Yunanistan 'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları düşünülen 3 şüpheli tutuklandı.

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