Jandarmanın durdurduğu araçtan tabanca, av tüfeği ve mermi çıktı - Son Dakika
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Jandarmanın durdurduğu araçtan tabanca, av tüfeği ve mermi çıktı

05.02.2021 13:26
Jandarmanın durdurduğu araçtan tabanca, av tüfeği ve mermi çıktı

DÜZCE'de, Yığılca ilçesi üzerinde yapılan yol uygulamalarında durdurulan araçtan tabanca, av tüfeği ve mermi çıktı.

DÜZCE'de, Yığılca ilçesi üzerinde yapılan yol uygulamalarında durdurulan araçtan tabanca, av tüfeği ve mermi çıktı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Düzce-Yığılca karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada F.D. isimli şahsın kullandığı 81 BB 778 plakalı otomobil durduruldu. Durumundan şüphelenilen şahsın aracında bomba arama köpeği Kirpik ile yapılan aramada 4 adet tabanca, 5 adet şarjör, 1 adet av Tüfeği, 246 adet mermi, 63 adet fişek ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Jandarmanın durdurduğu araçtan tabanca, av tüfeği ve mermi çıktı - Son Dakika


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