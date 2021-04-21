Kocaeli'de yol kontrolünde durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta çok sayıda tarihi eser bulundu.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eskihisar Feribot İskelesi girişinde yol emniyet ve kontrolü gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, Roma ve Helenistik dönemlere ait 141 sikke, 7 yüzük, 4 mühür, 3 haç, 1 bilezik ile 3 metal ve 1 mermer obje ele geçirildi.

Tarihi eserlere el konulurken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.