Son Dakika Haberleri: Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
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Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı.

Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda; Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığınca Filyos beldesi Hisarönü Mahallesinde eski iskele mevkisinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan Ö.A. (36) R.M. (34) T.Y. (35) ve S.S.A. (36) isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine yapılan aramada 4.11 gram esrar olduğu değerlendirilen madde ve 22 sarma kağıdı ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili adli tahkikata başlandı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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