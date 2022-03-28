Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

28.03.2022 15:02
Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince durdurularak aranan bir araçtan uyuşturucu madde çıktı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince durdurularak aranan bir araçtan uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 45 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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