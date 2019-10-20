Son Dakika Haberleri: Jandarmanın durdurduğu otomobilde 100 sikke ele geçirildi
Son Dakika Güncel Jandarmanın durdurduğu otomobilde 100 sikke ele geçirildi

Jandarmanın durdurduğu otomobilde 100 sikke ele geçirildi

44 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait 100 sikke ele geçirildi.

Jandarmanın durdurduğu otomobilde 100 sikke ele geçirildi, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait 100 sikke ele geçirildi. Sürücü İbrahim D. (31) gözaltına alınırken, sikkeler müzeye teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbrahim D.'nin otomobilinde tarihi eser olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelinin otomobilini belirledi. Seyitgazi ilçesinde İbrahim D.'nin kullandığı 43 U 6798 plakalı otomobili durduran jandarma, yaptığı aramada Roma dönemine ait tarihi eser niteliğindeki 100 sikke ele geçirdi. İbrahim D. gözaltına alınırken, tarihi sikkeler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Eskişehir, Jandarma, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:04 Kaynak: DHA
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