Son Dakika Haberleri: Jandarmanın durdurduğu otomobilde yarım kilo 'esrar' ele geçirildi: 4 gözaltı
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Jandarmanın durdurduğu otomobilde yarım kilo 'esrar' ele geçirildi: 4 gözaltı

1 saat önce

SAMSUN'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilin bagajında 565 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmanın durdurduğu otomobilde yarım kilo 'esrar' ele geçirildi: 4 gözaltı, System.String[]

SAMSUN'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilin bagajında 565 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıran Mahallesi'nde seyir halinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada otomobilin bagaj kısmında 565 gram kubar esrar ele geçirildi, A.Ö., U.Ö., S.V., ve T.A., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:27 Kaynak: DHA
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