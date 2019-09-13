Son Dakika Haberleri: Jandarmanın durdurduğu şahıslardan eroin çıktı
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Jandarmanın durdurduğu şahıslardan eroin çıktı

1 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan iki şahsın üzerinden eroin ele geçirildi.

Jandarmanın durdurduğu şahıslardan eroin çıktı, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan iki şahsın üzerinden eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan çöplük civarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği A.F., ile K.S'yi durdurdu. Şahısların yapılan üst aramalarında 10 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak A.F., ile K.S., ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
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