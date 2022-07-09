JANDARMANIN DURDURDUĞU TIR'DAN 8 KİLO METAMFETAMİN ÇIKTI - Son Dakika
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JANDARMANIN DURDURDUĞU TIR'DAN 8 KİLO METAMFETAMİN ÇIKTI

09.07.2022 14:29

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada, 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada, 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Suşehri ilçesi yakınlarında Karayolları Şube Şefliği önünde İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, İran uyruklu C.A. (43) yönetimindeki 39 AA 573 plakalı TIR'ı durduruldu. TIR'da yapılan aramada, torpido ve kabinin çeşitli bölmelerine gizlenen, 56 paket halinde 150 ve 200 gramlık ambalajlara sarılı 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli C.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel JANDARMANIN DURDURDUĞU TIR'DAN 8 KİLO METAMFETAMİN ÇIKTI - Son Dakika

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