Jandarmanın düzenlediği 'Huzur ve Güven Uygulaması' ile 206 okul ve çevresi kontrol edildi - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerin katılımıyla, Kayseri'de eğitim gören öğrencilerin güvenliği amacıyla okullarda 'Huzur ve Güven Uygulaması' yapıldı.



İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocukların daha güvenli eğitim ve öğretim ortamlarında, suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla 03 Şubat 2020 günü düzenlenen uygulamada toplam 206 okul ve çevresi devriye şeklinde kontrol edildi.



Kontrol edilen okullarda Eğitim gören öğrencilere, Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personeli tarafından 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma' konusunda bilgilendirme yapılmış olup, Jandarma çocuk dergisi ve kalem kutusu hediye edilmiştir. - KAYSERİ