Son Dakika Haberleri: Jandarmanın eğitimli köpekleri göz doldurdu
Son Dakika Güncel Haber

Jandarmanın eğitimli köpekleri göz doldurdu

24 dakika önce

Aydın'da, jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, jandarmanın eğitimli yangın tespit köpeği "Eksen", bomba arama köpeği "Cadı" ile narkotik köpekleri "Uçak" ve "Dila" gösteri yaptı.

Jandarmanın eğitimli köpekleri göz doldurdu, System.String[]
Aydın'da, jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, jandarmanın eğitimli yangın tespit köpeği "Eksen", bomba arama köpeği "Cadı" ile narkotik köpekleri "Uçak" ve "Dila" gösteri yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, burada yaptığı konuşmada, heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.
İnan, "Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.
İnan'ın konuşmasının ardından eğitimli yangın tespit köpeği "Eksen", bomba arama köpeği "Cadı" ile narkotik köpekleri "Uçak" ve "Dila" gösteri yaptı. Araç içine gizlenen uyuşturucu ve bomba, köpekler tarafından kısa sürede bulundu.
Beğeniyle izlenen gösteride köpeklerin spor parkurunun bitişinde alevli çemberden atlaması ise göz doldurdu.
Törende, günün anlam ve önemine ilişkin resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.
Daha sonra zeybek ve mehteran gösterileri yapıldı, ardından yerli ve milli silahların tanıtıldığı, jandarma personelinin kullandığı araç gereçlerin yer aldığı standlar gezildi.
Programa, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten ve İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:42 Kaynak: AA
Jandarma, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turizm cenneti Kuşadası'ndaki çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi Telef olan ineğine ağlayan çiftçiye Haluk Leven'ten yardım eli AnadoluJet'in Batman-İstanbul seferi arıza nedeni ile iptal edildi İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:06:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmanın eğitimli köpekleri göz doldurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]