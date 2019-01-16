Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Eğitimli Köpeklerinden Nefes Kesen Gösteri

Jandarmanın Eğitimli Köpeklerinden Nefes Kesen Gösteri

2 saat önce

Antalya İl Jandarma Komutanlığının eğitimli köpekler ile verdiği trafik eğitimi öğrenciler tarafından ilgiYle izlendi.

Jandarmanın Eğitimli Köpeklerinden Nefes Kesen Gösteri, System.String[]
Antalya İl Jandarma Komutanlığının eğitimli köpekler ile verdiği trafik eğitimi öğrenciler tarafından ilgiYle izlendi. Köpeklerin eğitimci jandarma personeli ile yaptığı nefes kesen gösterisi tam not aldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından, Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Projesi kapsamında Aksu ilçesinde bulunan Murtuna Gazi Ortaokulunda güvenli okul ve trafik dedektifleri tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere trafik uyarı işaretleri ve levhaları ile trafik kuralları anlatıldı. Öğrencilere özellikle yaya geçitlerinde nasıl davranmaları gerektiği ve servis araçlarının nasıl kullanılması gerektiği konusunda eğitimler verildi. Öğrenciler için 300 metrekare büyüklüğünde seyyar trafik eğitim platformu kuruldu. Yaklaşık 300 öğrenci jandarma personelleri tarafından yapılan eğitimi dikkatli bir şekilde dinledi.

Öte yandan çocuklara jandarmanın özel yetiştirdiği köpeklerle bir de şov gösterisi yapıldı. Eğitmenlerinden aldıkları komutları yerine getiren köpekler, öğrencilerin büyük dikkatini çekti. Köpeklerle yaklaşık 5 dakika süren şovu izleyen öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Faaliyet kapsamında okulun içerisinde bulunan kapalı spor salonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Muaythai gösterimi yapıldı. 4 milli sporcunun yaptığı kısa süreli Muaythai dersi öğrenciler tarafından dikkatlice izlendi. Milli Antrenör Yasin Urlu öğrencilere sporun ve Muaythai'nin önemini anlattı. Etkinliğin sonunda öğrencilere jandarma tarafından kek ve meyve suyu ikram edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:46 Kaynak: İHA

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