Jandarmanın ele geçirdiği 247 kilogram patlayıcının şüphelisi Kızıltepe'de yakalandı - Son Dakika

31 Ekim 2018 yılında Kızıltepe – Ceylanpınar karayolında jandarma ve polis ekipleri tarafından araçta ele geçirilen 247 kilogram patlayıcı maddesinin şüphelisi M.D.'ye yönelik jandarma operasyon gerçekleştirdi. Silahlı terör örgütü üyesi suçundan aranan M.D. Kızıltape'deki evine düzenlenen operasyona yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu 2018 yılında ele geçirilen 247 kilogram patlayıcı maddenin şüphelisi olarak aranan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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