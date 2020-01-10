Jandarmanın ele geçirdiği sikkeler 1500 yıllık çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmanın ele geçirdiği sikkeler 1500 yıllık çıktı - Son Dakika

Jandarmanın ele geçirdiği sikkeler 1500 yıllık çıktı

6 saat önce

ELAZIĞ'da jandarma ekibinin ele geçirdiği sikkelerin, Roma dönemine ait 1500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirlendi.

Jandarmanın ele geçirdiği sikkeler 1500 yıllık çıktı, System.String[]

ELAZIĞ'da jandarma ekibinin ele geçirdiği sikkelerin, Roma dönemine ait 1500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirlendi. Sikkeler, müzeye teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde R.Ç. ve S.Ç.'nin elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Alıcı gibi davranan jandarma ekibi satıcılarla irtibat kurup, buluştu. Buluşmada tarihi eser kaçakçıları, Roma dönemine ait 460 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışınca suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli bugün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ele geçirilen sikkelerin Roma dönemine ait 1500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirlendi. Sikkeler, müzeye teslim edildi.


Jandarma, Elazığ, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediye başkanlık binası olarak kullanılan yapının altından tarih fışkırdı
Belediye binası olarak kullanılıyordu,dev mozaik bulundu Kaçak avcılara 40 bin lira ceza kesildi Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası

Son Dakika Haberleri
00:42 Osmangazi Köprüsü'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
00:42 Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi - Son Dakika
00:40 Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Uygurlara haklarının verilmesi çağrısı - Son Dakika
00:37 Afyonkarahisar okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Son Dakika
00:36 Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 00:46:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmanın ele geçirdiği sikkeler 1500 yıllık çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]