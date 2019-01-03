Jandarmanın Eve Girişini Kalaşnikof Tüfekle Ateş Ederek Engellemeye Çalıştı

Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekiplerine kalaşnikof tüfekle ateş ederek eve girmelerini engellemeye çalışan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kumla Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Nacar'ın (64) evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçen Nizip İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi.
Nacar, evinde arama yapılacağı sırada ekiplerin içeri girmesini engellemek için kalaşnikof tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, zanlıyı ikna çabaları sonucu silahıyla teslim olmaya ikna etti.
Zanlının evinde yapılan aramada, bir kalaşnikof uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 18 dolu ve 16 boş kovan, evin avlusunda kurulan sera içerisinde 28 kök Hint keneviri ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
"Uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak ve jandarma personeline silahla mukavemet" suçlarından gözaltına alınan zanlı sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.