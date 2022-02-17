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Jandarmanın gece görüş sistemi demir hırsızlarını suçüstü yakaladı - Son Dakika

Jandarmanın gece görüş sistemi demir hırsızlarını suçüstü yakaladı

17.02.2022 13:34
Jandarmanın gece görüş sistemi demir hırsızlarını suçüstü yakaladı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaparlarken gece görüş sistemleri ile devriye görevi yapan jandarma ekiplerine yakalanan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaparlarken gece görüş sistemleri ile devriye görevi yapan jandarma ekiplerine yakalanan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Son zamanlarda il genelinde inşaattan hırsızlık olaylarında artış dikkat çekerken olayların önlenmesine yönelik olarak Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek sorumluluk sahasında gece saatlerince sivil ve resmi devriye sayıları arttırdı. Bu kapsamda ekipler, gece görüş sistemleri ve foto kapanlardan yararlanarak inşaat alanlarını kontrol altına almaya çalışırken, son olarak Sürmene ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinde gece görüş sistemleri ile donatılmış önleyici kolluk devriyesi icra edildiği sırada bir inşaat şantiyesi yakınında 3 şahsın bir araca malzeme yükledikleri gece görüş sistemleri ile uzaktan tespit edildi.

Hemen harekete geçen ekipler araca hızla binerek kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi demirleri kesmede kullandıkları demir makası ile birlikte yakaladı. Yapılan incelemede aracın kasasında inşaat demirleri kesilerek istifledikleri tespit edilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - TRABZON

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Jandarma, Trabzon, Sürmene, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın gece görüş sistemi demir hırsızlarını suçüstü yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmanın gece görüş sistemi demir hırsızlarını suçüstü yakaladı - Son Dakika
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