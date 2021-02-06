Göbeklitepe'de metal blok nöbeti devam ediyor! Kısıtlamaya rağmen akın akın geliyorlar - Son Dakika

Göbeklitepe'de metal blok nöbeti devam ediyor! Kısıtlamaya rağmen akın akın geliyorlar

06.02.2021 13:43

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilen, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak ayı gör" yazılı metal bloğun sırrı henüz çözülemedi. Kim ya da kimler tarafından araziye dikildiği araştırılan metal bloğun bulunduğu alanda jandarmanın nöbeti sürerken, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen merakla bölgeye akın ediyor.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, 3 kenarlı, 3 metre uzunluğunda ve 45 santim genişliğinde metal bloğu gören mahalleli jandarmaya haber verdi.

ABD VE ROMANYA'DA GÖRÜLEN MONOLİTLERE BENZİYOR

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Jandarma istihbarat ekipleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çevrede çalışmasını sürdürüyor.

Göbeklitepe'de metal blok nöbeti devam ediyor! Kısıtlamaya rağmen akın akın geliyorlar

KISITLAMAYI DELİP FOTOĞRAF ÇEKMEYE GELDİLER

Göbeklitepe yakınlarında metal bloğun bulunduğu yönünde haberler büyük yankı uyandırınca çok sayıda vatandaş da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bloğu görmek için Örencik Mahallesi'ne akın etti. Şaşkınlıklarını gizlemeyen vatandaşlar, metal blok ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Göbeklitepe'de metal blok nöbeti devam ediyor! Kısıtlamaya rağmen akın akın geliyorlar

"BU ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORUZ"

Bugün Örencik Mahallesi'ne gelen yüzlerce kişi, metal bloğu merak ettiklerini söyledi. Haberlerde görünce heyecanlandıklarını ve metal bloğu görmek için çevredeki köylerden geldiklerini söyleyenler, "Burada tarlamız var. Tarlamıza giderken haberlerde gördüğümüz metal bloğu görmek istedik. Çok ilginç ve bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyoruz" dedi.

Göbeklitepe'de metal blok nöbeti devam ediyor! Kısıtlamaya rağmen akın akın geliyorlar

ÇOK FAZLA YAKLAŞMALARINA İZİN VERİLMİYOR

Dünden bu yana nöbetini sürdüren jandarma ekipleri ise meraklıların metal bloğa çok fazla yaklaşmasına izin vermiyor. Şanlıurfa Valiliği, metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye bırakıldığına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmasının devam ettiğini açıkladı.

Göbeklitepe'de metal blok nöbeti devam ediyor! Kısıtlamaya rağmen akın akın geliyorlar
Göbeklitepe'de metal blok nöbeti devam ediyor! Kısıtlamaya rağmen akın akın geliyorlar
Göbeklitepe'de metal blok nöbeti devam ediyor! Kısıtlamaya rağmen akın akın geliyorlar

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Jandarma, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göbeklitepe'de metal blok nöbeti devam ediyor! Kısıtlamaya rağmen akın akın geliyorlar - Son Dakika


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