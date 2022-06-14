Jandarmanın görev sırasında kullandığı cihazlar sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmanın görev sırasında kullandığı cihazlar sergilendi

14.06.2022 09:14

Jandarmanın görev sırasında kullandığı cihazlar sergilendi Jandarma Genel Komutanlığı'nın 183'ncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tatvan'da vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması anlatılarak görev sırasında kullandığı cihazlar tanıtıldı.

Jandarmanın görev sırasında kullandığı cihazlar sergilendi

BİTLİS - Jandarma Genel Komutanlığı'nın 183'ncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tatvan'da vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması anlatılarak görev sırasında kullandığı cihazlar tanıtıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 183'ncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tatvan'da bulunan bir alışveriş merkezinin giriş katında görev sırasında kullandığı cihazlar sergilenerek tanıtımları yapıldı. Yerli ve milli teknolojik ürünlerin de bulunduğu sergide kadın jandarma ekipleri tarafından da kadınlara şiddetin önlenmesi ve suçlularla mücadele çerçevesinde KADES uygulaması anlatıldı. Kadın jandarma ekipleri sergiyi gezen her kadına acil durumlarda kullanabileceği mobil uygulama olan KADES'in önemini anlatarak muhtemel bir şiddet ve taciz durumlarında kullanabilecekleri hakkında bilgi verdi.

Jandarma ekiplerinin görev sırasında kullandıkları yerli ve milli cihazların sergilendiği alışveriş merkezine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ile yakından ilgilenen jandarma ekipleri sergiyi gezen herkese emniyet kemerinin önemi, aracın hızlı kullanılmasında oluşabilecek olumsuz sonuçlar ve KADES uygulamasının önemi gibi çeşitli bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtıldı.

Öte yandan sergiyi gezen çocukların İl Jandarma Komutanlığı tarafından eğitilen iz takip köpeği ile keyifli vakit geçirmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Sergideki birkaç yerli ürünün yabancı devletlere bağlı kalınmaması açısından çok güzel olduğunu söyleyen Abdulkerim Sönmez, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Yerli üretim ürünlerimiz olan dron, mayın tarama aracı, insanların ve jandarmaların gidemediği tehlikeli yerlerde bu cihazı kullanmaları çok güzel. Hepsinin yerli üretim olması çok daha iyi. Yabancı devletlere bağlı kalmamak için güzel teknolojik ürünler ortaya konulmuş. Kendilerini kutluyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

KADES uygulamasının mağdur kadınlar için faydalı olduğunu ve herkesin bu programı indirmesi gerektiğini belirten Rojan Tüzer ise, "Bugün jandarmamızın 183'ncü kuruluş yıldönümü alışveriş merkezinde kutlamış bulunmaktayız. Kadınlarımız için özellikle Kadın Destek Uygulamasını tanıttılar. Kadınlarımız için çok önemli bir program olduğunu düşünüyorum. Bizlere gerekli bilgiler anlatıldıktan sonra birtakım kullanılan ürünler tanıtıldı ve broşür dağıtıldı. Bu durumdan çok memnun kaldık. Herkesin bu uygulamayı indirip kullanmasını tavsiye ediyoruz. KADES uygulamasının önemi mağdur olan kadınlarımız telefonlarına indirdikleri gibi hemen jandarma ve polis ekipleri olay yerine intikal edip yardımda bulunabiliyorlar. Bu da kadınlar için çok güzel bir program oldu. Kadın taciz ve şiddet olayları çok fazla gündemimizde oluyor. Bundan dolayı destek verenlere teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Jandarmanın görev sırasında kullandığı cihazlar sergilendi
Jandarmanın görev sırasında kullandığı cihazlar sergilendi
Jandarmanın görev sırasında kullandığı cihazlar sergilendi
Jandarmanın görev sırasında kullandığı cihazlar sergilendi

YORUMLAR
500
Alanya'da misafir olduğu evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı Alanya'da misafir olduğu evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Bitlis, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmanın görev sırasında kullandığı cihazlar sergilendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
11:51 İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı: İran suikast timleri odanızda bekliyor
11:42 Erdoğan'dan sonra Bakan Bilgin'de açıklama yaptı: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz
11:40 Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir
11:11 Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor
11:02 Devlet Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile sert sözler: Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir?
11:00 Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!
10:58 45 gün güneş doğmuyor, nehirler kırmızı akıyor! İşte dünyanın en iç karartıcı şehri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 12:03:58. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarmanın görev sırasında kullandığı cihazlar sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement