Jandarmanın gözbebeği Balıklıgöl semalarında şov yaptı - Son Dakika

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- Jandarmanın gözbebeği Balıklıgöl semalarında şov yaptı

JÖAK'tan helikopterli gösteri

ŞANLIURFA - Jandarmanın özel birlikleri Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünde unutulmaz bir gösteriye imza attı. Helikopterle Balıklıgöl üzerinde şov yapan jandarma ekipleri, vatandaşları gururlandırdı.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi, Urfa Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında çeşitli aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin Urfa Kurtuluş Günlerinde, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı özel ekipleri helikopterle Balıklıgöl Platosunda Üzüm Salkımı gösterisi yaptı. Helikopterle Balıklıgöl üzerinde şov yapan jandarma ekipleri, vatandaşları gururlandırdı.

Türkiye'nin her yerinde terör örgütlerine büyük darbe vuran Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı özel ekipleri, sel, deprem, büyük yangınlar gibi doğal afetlerde halkın can ve mal güvenliğini koruyor. Rehine kurtarma operasyonları düzenleyen ekipler komando eğitimi alıyor.