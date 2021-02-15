Jandarmanın güvenlik kamerasını kontrol ederken yere düşen şahıs yaralandı - Son Dakika

Jandarmanın güvenlik kamerasını kontrol ederken yere düşen şahıs yaralandı
15.02.2021 17:05
Aydın'ın Efeler ilçesinde Jandarma Sosyal Tesisleri'ndeki güvenlik kamerasındaki arızayı gidermeye çalışırken üç metre yüksekliğindeki merdivenden düşen şahıs yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Jandarma Sosyal Tesisleri'ndeki güvenlik kamerasındaki arızayı gidermeye çalışırken üç metre yüksekliğindeki merdivenden düşen şahıs yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi Jandarma Sosyal Tesisleri' ndeki güvenlik kamerası arızasını gidermek isteyen O.Z. üç metre yüksekliğindeki merdivenden dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri O.Z'yi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika Son Dakika: Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son Dakika: Süper Lig'in ismi "Spor Toto Süper Lig", TFF 1. Lig'in ismi ise "Spor Toto 1. Lig" olarak değişti İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor Fenerbahçeli Mame Thiam, Diyarbakır'da okul yeniletti Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Son Dakika! 40 ildeki terör operasyonlarında HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişi gözaltına alındı Cani adam, 14 Şubat'ta canına kıydığı sevgilisinin cansız bedenini videoya aldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 şehidimizle ilgili ilk açıklama: 5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk