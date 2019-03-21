Son Dakika Haberleri: Jandarmanın "Hassas Burnu" Teröristlerin Patlayıcı Düzeneğini Buldu

Jandarmanın "Hassas Burnu" Teröristlerin Patlayıcı Düzeneğini Buldu

7 dakika önce

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, jandarmanın "Posta" adlı mayın arama köpeği, teröristlerce hazırlanan 5 adet TNT kalıbı ve patlayıcı düzeneği tespit etti.

Jandarmanın
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, jandarmanın "Posta" adlı mayın arama köpeği, teröristlerce hazırlanan 5 adet TNT kalıbı ve patlayıcı düzeneği tespit etti.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalındaki Kırmızı Tepe bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik "Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonun ardından bölgeye Patlayıcı İmha Timi ve jandarmanın mayın arama köpeği "Posta" sevk edildi.

Bölgede tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin incelenmesi sonucunda basma düzenekli 5 kilogramlık teneke içerisinde demir parçalarıyla desteklenmiş biri elektronik fünye bağlantılı 5 TNT kalıbı bulundu.

Patlayıcı düzeneği imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:40 Kaynak: AA

PKK, Eruh, Güncel
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