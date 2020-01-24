Bingöl İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 16 dedektör köpek, suç ve suçlulara geçit vermiyor.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde branşlarına göre zorlu eğitimlerden geçerek Bingöl İl Jandarma Komutanlığına gönderilen 5 mayın arama, 4 bomba arama, 2 erzak tespit, 2 uyuşturucu, birer de iz takip, tütün tespit ve operasyon olmak üzere 16 özel eğitimli köpek, güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı oluyor.

Arama faaliyetlerinden arta kalan zamanlarında sorumlu personel tarafından barınaklardan çıkarılan köpekler, temel ve ileri itaat ile branş eğitimlerine tabi tutuluyor. Dedektör köpekler, kondisyonlarının yüksek seviyede tutulması ve korkusuzca görev yapmaları için günaşırı parkurda eğitim veriliyor.

Yapılan eğitimlerin ardından Bingöl- Elazığ kara yolu Yolçatı köyü mevkisinde oluşturulan yol kontrol ve arama noktasındaki uygulamaya katılan pointer cinsi dişi narkotik köpeği "Vana", bir otomobilin bagajında gizlenen uyuşturucuyu bir dakikada buldu.

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suçun önlenmesi ve suçluların etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçlerine en büyük desteği sağlayan "hassas burunlular", kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2019 yılında düzenlenen 260 operasyonda 5 ton 376 kilogram esrar, 3 milyon 207 bin kök kenevir bitkisinin ele geçirilmesinde önemli rol oynadı.

Terörle mücadelede güvenlik güçlerinin yer altındaki gözü

Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerinin adeta yer altındaki gözü olan mayın arama köpekleri, kahraman Mehmetçiğin geçeceği güzergahlarda önden giderek toprak altında gizlenmiş muhtemel patlayıcıların ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

Bu kapsamda, Bingöl merkez Yolçatı-Sancak kara yolunda gerçekleştirilen mini tatbikata katılan mayın arama köpeği labrador cinsi "Semiz" ise yol güzergahına gizlenen patlayıcıyı kısa sürede buldu.

Verilen her görevi getiren yetenekli köpekler, İl Jandarma Komutanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen ve 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği 1813 operasyonda 19 sığınak, araziye tuzaklanmış 10 el yapımı patlayıcı ve 894 kilogram amonyum nitrat ele geçirdi.

Bakım ve beslenmeleri düzenli yapılıyor

Jandarma Uzman Çavuş Bedir Koç, AA muhabirine, köpeklerin bakımları hakkında bilgi verdi.

Hizmet köpeklerinin günlük bakım ve beslenmelerinin düzenli bir şekilde yapıldığını belirten Koç, branşlarına göre zorlu eğitimlerden geçen bu özel köpeklerin, güvenlik güçlerinin yardımcısı olarak suçlulara göz açtırmadığını söyledi.

Köpeklerin koku alma duyusunun güçlü olduğunu vurgulayan Koç, "Köpekler, hassas burunları sayesinde teknolojik cihazın yapamadığını başarıyor." dedi.

Bu arada daha önceden köpeklerin yardımıyla ele geçirilen el yapımı patlayıcılar, bomba uzmanı ekip tarafından kontrollü şekilde imha edildi.