Jandarmanın "hassas burunları" Tunceli'de terörle mücadelede önemli görev üstleniyor - Son Dakika

Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görevli hassas burunlu köpekler, mayın, bomba, iz takip, arama kurtarma, uyuşturucu madde bulma ve sığınak tespiti gibi faaliyetlerde güvenlik güçlerine büyük katkı sağlıyor.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitimi Merkezi Komutanlığında (JAKEM) büyük bir titizlikle özelliklerine göre yetiştirilerek farklı illerde görevlendirilen nitelikli köpekler, terörle mücadelede ve suçların önlenmesinin yanı sıra insan hayatının kurtarılmasında da önemli bir rol üstleniyor.

İnsanlara göre 55 kat daha fazla tat ve koku alma özelliklerine sahip olan köpekler, eğitimlerinin ardından Türkiye'nin değişik illerindeki jandarma komutanlıklarında görevlendiriliyor.

Tunceli'de de mayın, bomba, iz takip, arama kurtarma, uyuşturucu madde bulma ve terör operasyonlarında sığınak ve erzak tespiti alanlarında eğitilmiş 7 branşta çok sayıda köpek, emniyet ve asayişin sağlanması ile terörle mücadele için kullanılıyor.

Terörle mücadelede etkin rol alıyorlar

Jandarma bünyesinde kullanılan Belçika Malinois, Labrador Retriever, Alman Pointer ve Alman çoban ırkı cinsi bu köpekler, zorlu ve uzun süreli eğitimler alarak 9 yaşını doldurana kadar güvenlik güçleriyle görev yapıyor.

Hizmet süreleri boyunca itaat, branş ve kondisyon parkurunda eğitimler alan köpeklerin, hassas olduğu kokulara duyarlılığının devamı ve farklı ortamlarda arama kabiliyetinin gelişmesinin ya da kendine ve eğiticisine olan güveninin artması sağlanıyor.

Kentte özellikle terörle mücadelede etkin olarak kullanılan köpekler, kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda jandarma komanda ve özel harekat birliklerinin en büyük yardımcısı oluyor.

Dağlık ve meşe ormanlarıyla kaplı alanlarda güvenlik güçlerince yapılan arazi taramalarına katılan köpekler, teröristlerin araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayın düzeneklerini tespit ediyor.

Hassas burunlu köpekler sayesinde teröristlerin kullandığı belirlenen çok sayıda sığınak ve içerisindeki malzemeler de bulunarak imha ediliyor.