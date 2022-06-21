Jandarmanın havaya ateş açtığı görüntülere valilikten açıklama geldi: Aracın üzerine taş atılması sonucu havaya ateş açılarak kalabalık dağıtılmıştır - Son Dakika
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Jandarmanın havaya ateş açtığı görüntülere valilikten açıklama geldi: Aracın üzerine taş atılması sonucu havaya ateş açılarak kalabalık dağıtılmıştır

21.06.2022 09:36

Van'ın Başkale ilçesinde jandarmanın havaya ateş açtığı görüntüler sosyal medyada gündem olurken Van Valiliği de konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Şüpheli bir şahsın yakalanması için icra edilen operasyonda, araçların üzerine taş atılması üzerine jandarma personelinin havaya ateş açarak kalabalığı dağıttığı ve bu görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarından farklı yansıtıldığı ifade edilirken şüpheli M.E.A.'nın da tutuklandığı duyuruldu.

Dün internete düşen ve Van'ın Başkale ilçesinde askerlerin bir operasyon sırasında havaya ateş açtıkları görüntü kısa sürede gündem olurken konuya ilişkin Valilik'ten bir yazılı açıklama geldi.

"BAZI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN FARKLI YANSITILDI"

Van Valiliği, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında bir şahsın yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının bazı sosyal medya hesaplarından farklı yansıtıldığını duyurdu.

5 AYRI SUÇTAN YAKALAMA EMRİ

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olay, 20 Haziran 2022 günü 'kasten adam öldürme, PKK/KCK terör örgütü mensubu olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş-çalışma hürriyetini ihlal suçu' olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir.

"JANDARMA ARAÇLARINA TAŞ ATILDI"

M.E.A.'nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından jandarma araçlarına taş atılması üzerine, jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevki yapılmıştır. Şüpheli M.E.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

YORUMLAR (1)
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Kaynak: İHA

Van Valiliği, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın havaya ateş açtığı görüntülere valilikten açıklama geldi: Aracın üzerine taş atılması sonucu havaya ateş açılarak kalabalık dağıtılmıştır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmanın havaya ateş açtığı görüntülere valilikten açıklama geldi: Aracın üzerine taş atılması sonucu havaya ateş açılarak kalabalık dağıtılmıştır - Son Dakika
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