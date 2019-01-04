Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Hayat Kurtaran Operasyonuna Ödül

Jandarmanın Hayat Kurtaran Operasyonuna Ödül

59 dakika önce

Dicle Nehri ortasında mahsur kalan vatandaşları kurtaran jandarma personeline cesaret ve yeteneklerinden dolayı Sikorsky firması tarafından "Kurtarma Sertifikası" verildi.

Jandarmanın Hayat Kurtaran Operasyonuna Ödül, System.String[]
Dicle Nehri ortasında mahsur kalan vatandaşları kurtaran jandarma personeline cesaret ve yeteneklerinden dolayı Sikorsky firması tarafından "Kurtarma Sertifikası" verildi.

Jandarma Havacılık Başkanlığına bağlı Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı personeli, 10 Temmuz 2018'de çoğu çocuk ve kadın 12 kişinin serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde suların aniden yükselmesi ile bir adacıkta mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgede kurtarma operasyonu başlattı. Yapılan keşifler sonucu nehirdeki su seviyesinin helikopteri emniyetsiz bir duruma sokmayacağı, geç kalınması halinde ise vatandaşların hayati tehlikesinin olabileceği ihtimali üzerine helikopter bölgeye hiçbir teçhizat kullanmadan iniş yaptı. Mahsur kalan vatandaşlar helikoptere alınarak emniyetli bir noktaya tahliye edildi. Kurtarma operasyonuna katılan Jandarma Pilot Binbaşı Utku Akın, Jandarma Pilot Yüzbaşı A. Ayacan Sava ve Jandarma Uzman Havacı Astsubay Kıdemli Çavuş Güner Kızıl'a kurtarma faaliyetlerindeki cesaret ve yeteneklerinden dolayı Sikorsky firması tarafından "Kurtarma Sertifikası" verildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:42 Kaynak: İHA

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