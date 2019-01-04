Jandarmanın Hayat Kurtaran Operasyonuna Ödül
59 dakika önce
Dicle Nehri ortasında mahsur kalan vatandaşları kurtaran jandarma personeline cesaret ve yeteneklerinden dolayı Sikorsky firması tarafından "Kurtarma Sertifikası" verildi.
Dicle
Nehri ortasında mahsur kalan vatandaşları kurtaran jandarma personeline cesaret ve yeteneklerinden dolayı Sikorsky
firması tarafından "Kurtarma Sertifikası" verildi. Jandarma
Havacılık Başkanlığına bağlı Diyarbakır
Jandarma Hava Grup Komutanlığı personeli, 10 Temmuz 2018'de çoğu çocuk ve kadın 12 kişinin serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde suların aniden yükselmesi ile bir adacıkta mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgede kurtarma operasyonu başlattı. Yapılan keşifler sonucu nehirdeki su seviyesinin helikopteri emniyetsiz bir duruma sokmayacağı, geç kalınması halinde ise vatandaşların hayati tehlikesinin olabileceği ihtimali üzerine helikopter bölgeye hiçbir teçhizat kullanmadan iniş yaptı. Mahsur kalan vatandaşlar helikoptere alınarak emniyetli bir noktaya tahliye edildi. Kurtarma operasyonuna katılan Jandarma Pilot
Binbaşı Utku Akın, Jandarma Pilot Yüzbaşı A. Ayacan Sava ve Jandarma Uzman Havacı Astsubay Kıdemli Çavuş Güner Kızıl'a kurtarma faaliyetlerindeki cesaret ve yeteneklerinden dolayı Sikorsky firması tarafından "Kurtarma Sertifikası" verildi. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:42 Kaynak: İHA
Yamaçtan Kopan Kayalar 10 Katlı Binanın Üzerine Düştü, Vatandaşlar Evlerini Terk Etti
İnternetini Paylaşanlar Dikkat! Hapse Girebilirsiniz
Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor
Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı