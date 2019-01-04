Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Hayat Kurtaran Operasyonuna Ödül

Jandarmanın Hayat Kurtaran Operasyonuna Ödül

53 dakika önce

Sikorsky Firması, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2018 Temmuz ayında gerçekletirdiği "hayat kurtarma" operasyonunu ödüllendirdi.

Jandarmanın Hayat Kurtaran Operasyonuna Ödül, System.String[]
Sikorsky Firması, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2018 Temmuz ayında  gerçekletirdiği "hayat kurtarma" operasyonunu ödüllendirdi. Sikorsky Firması, kurtarma faaliyetindeki cesaret ve yeteneklerinden dolayı jandarma personeline "Kurtarma Sertifikası" ödülü verdi

Olay, 10 Temmuz 2018 'de Jandarma Havacılık Başkanlığına bağlı Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu gerçekleşmişti. "Çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 12 vatandaşın serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde suların aniden yükselmesi ile nehir ortasında bulunan bir adacıkta mahsur kalması" ihbarı üzerine bölgede kurtarma operasyonu başlatılmıştı.

Yapılan keşifler sonucu  nehirdeki su seviyesinin helikopteri emniyetsiz bir duruma sokmayacağı, geç kalınması halinde ise vatandaşların hayati tehlikesi olabileceği üzerine, helikopter bölgeye hiçbir bir techizat kullanmadan iniş yapmıştı. Mahsur kalanlar helikopterin içine alınması ve emniyetli bir noktaya tahliye edilmesi ile  operasyon sonlandırılmıştı. 

KURTARMA SERTİFİKASI VERİLDİ

Kurtarma operasyonu sonucu 'Sikorsky Fiması' tarafında uçuş ekibi Jandarma Pilot Binbaşı Utku Aşkın, Jandarma Pilot Yüzbaşı A. Ayacan Savaş,  Jandarma Uzman Havacı Assubay Kıdemli Çavuş  Güner Kızıl'a kurtarma faaliyetlerindeki cesaret ve yeneklerinden dolayı "Kurtarma Sertifikası"verildi.

Görüntü dökümü

Jandarmanın hayat kurtaran operasyonunundan genel ve detaylar 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:47 Kaynak: DHA

Sikorsky Blackhawk, Jandarma, Güncel
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