Son Dakika Haberleri: Jandarmanın Hayat Kurtaran Operasyonuna Ödül

Jandarmanın Hayat Kurtaran Operasyonuna Ödül

44 dakika önce

Skorsyk firması, 10 Temmuz 2018'de serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde mahsur kalan çoğu çocuk ve kadın 12 vatanda?ı kurtaran Jandarma personelini "kurtarma sertifikası" ile ödüllendirdi.

Jandarmanın Hayat Kurtaran Operasyonuna Ödül, System.String[]
Skorsyk firması, 10 Temmuz 2018'de serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde mahsur kalan çoğu çocuk ve kadın 12 vatanda?ı kurtaran Jandarma personelini "kurtarma sertifikası" ile ödüllendirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Temmuz 2018'de Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına gelen çoğu çocuk ve kadın 12 kişinin, serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde suların aniden yükselmesi sonucu nehir ortasında bulunan adada mahsur kaldıkları ihbarı üzerine kurtarma çalışması başlatıldığı hatırlatıldı.

Yapılan ke?ifler sonucu nehirdeki su seviyesinin helikopteri emniyetsiz bir duruma sokmayacağı, geç kalınması halinde ise vatandaşların hayati tehlike altına gireceği düşünülerek helikopterin bölgeye hiçbir teçhizat kullanmadan ini? yaptığı kaydedilen açıklamada, mahsur kalanların helikoptere alınarak emniyetli bir noktaya tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, kurtarma operasyonunda görevli Jandarma Pilot Binba?ı Utku A?kın, Jandarma Pilot Yüzba?ı Ayacan Sava?, Jandarma Uzman Havacı Astsubay Kıdemli Çavu? Güner Kızıl'a gösterdikleri cesaret ve yeteneklerinden dolayı Skorsky firması tarafından "kurtama sertifikası" verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Dicle, Jandarma, Güncel
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