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Jandarmanın Hayat Kurtaran Operasyonuna Ödül

42 dakika önce

Jandarmanın hayat kurtaran operasyonuna ödül Sikorsky firmasından, Jandarma personeline "Cesaret ve Yetenek" ödülüANKARA - Sikorsky Firması, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2018 Temmuz ayında gerçekleştirdiği "hayat kurtarma" operasyonunu ödüllendirdi.

Jandarmanın hayat kurtaran operasyonuna ödül
Sikorsky firmasından, Jandarma personeline "Cesaret ve Yetenek" ödülü

ANKARA - Sikorsky Firması, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2018 Temmuz ayında gerçekleştirdiği "hayat kurtarma" operasyonunu ödüllendirdi. Sikorsky firması, kurtarma faaliyetindeki cesaret ve yeteneklerinden dolayı jandarma personeline "Kurtama Sertifikası" ödülü verdi.
Olay, 10 Temmuz 2018'de Jandarma Havacılık Balanlığına bağlı Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu gerçekleşmişti. "Çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 12 vatandaşın serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde suların aniden yükselmesi ile nehir ortasında bulunan bir adacıkta mahsur kalması" ihbarı üzerine bölgede kurtarma operasyonu başlatılmıştı.
Yapılan keşifler sonucu nehirdeki su seviyesinin helikopteri emniyetsiz bir duruma sokmayacağı, geç kalınması halinde ise vatandaşların hayati tehlikesi olabileceği üzerine, helikopter bölgeye hiçbir bir techizat kullanmadan ini yapmıştı. Mahsur kalanlar helikopterin için alınması ve emniyetli bir noktaya tahliye edilmesi ile operasyon sonlandırılmıştı.
Kurtarma sertifikası verildi
Kurtarma operasyonu sonucu 'Sikorsky Firması' tarafından uçuş ekibi Jandarma Pilot Binbaşı Utku Akın, Jandarma Pilot Yüzbaşı A. Ayacan Sava, Jandarma Uzman Havacı Astsubay Kıdemli Çavuş Güner Kızıl'a kurtarma faaliyetlerindeki cesaret ve yeteneklerinden dolayı "Kurtarma Sertifikası" verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:54 Kaynak: İHA

Sikorsky Blackhawk, Jandarma, 3. Sayfa
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