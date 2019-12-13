Jandarmanın hediyesi köy okulundaki minik öğrencileri mutlu etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmanın hediyesi köy okulundaki minik öğrencileri mutlu etti - Son Dakika

Jandarmanın hediyesi köy okulundaki minik öğrencileri mutlu etti

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilkokul 2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri ziyaret edilerek, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ayakkabı, önlük, çanta, şapka ve atkı hediye edildi.

Jandarmanın hediyesi köy okulundaki minik öğrencileri mutlu etti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilkokul 2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri ziyaret edilerek, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ayakkabı, önlük, çanta, şapka ve atkı hediye edildi.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ekiplerince, ilçeye bağlı Dadak Köyü İlkokulu 2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri ziyaret edildi. Yapılan anlamlı ziyarette jandarma ekipleri, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ayakkabı, önlük, çanta ve atkı hediye etti. Aldıkları hediyeler karşısında mutlulukları adeta gözlerinden okunan minik öğrenciler, asker ağabeylerine teşekkür etti.

Öte yandan Jandarma Trafik ekibi, minik öğrencilere hediyelerini iyi günlerde kullanmaları dileğinde bulundu.

(Recep Dikici/İHA)

Jandarma, Afyon, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:35 Kaynak: İHA
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