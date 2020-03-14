Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu - Son Dakika

Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu

14 dakika önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü PKK'ya mensup terörist, ailesine kavuştu.

Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu, System.String[]

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü PKK'ya mensup terörist, ailesine kavuştu.

Kırsal alanda terörle mücadelesini aralıksız sürdüren Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak ikna çalışması yürütüyor. Ekipler bu kapsamda 2015'te İstanbul'da terör örgütü PKK'ya katılan ve daha sonra örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG'ye geçen H.D'nin ailesiyle görüştü.

Aile ve yakınlarıyla görüştürülen terörist, uzun ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak teslim olmayı kabul etti. H.D, 10 Mart'ta örgütten kaçarak Ceylanpınar'da Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

İstanbul'a getirilen ve işlemleri süren H.D. Beşiktaş'taki İl Jandarma Komutanlığında ailesiyle buluşturuldu.

Buluşma sırasında teröristin annesi duygulu anlar yaşadı.

Şüphelinin, jandarma komutanlığındaki ifadesinde İstanbul'da tanıştığı bir örgüt mensubunun propagandası sonucu PKK'ya katılmayı kabul ettiğini, DEAŞ ve ÖSO ile savaşması için Suriye'ye geçirildiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!

Son Dakika Haberleri
10:48 Mersin'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı
10:48 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti
10:48 14 Mart Tıp Bayramı
10:46 Başkan Büyükakın, medeniyet inşasının şifrelerini anlattı
10:46 Sosyal medyadaki asılsız "Korona virüs" haberlerine dikkat çekildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 10:50:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]