Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu - Son Dakika

Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu

6 saat önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü PKK'ya mensup terörist, ailesine kavuştu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü PKK'ya mensup terörist, ailesine kavuştu.

Kırsal alanda terörle mücadelesini aralıksız sürdüren Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak ikna çalışması yürütüyor. Ekipler bu kapsamda 2015'te İstanbul'da terör örgütü PKK'ya katılan ve daha sonra örgütün Suriye yapılanması PYD/ YPG'ye geçen H.D'nin ailesiyle görüştü.

Aile ve yakınlarıyla görüştürülen terörist, uzun ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak teslim olmayı kabul etti. H.D, 10 Mart'ta örgütten kaçarak Ceylanpınar'da Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

İstanbul'a getirilen ve işlemleri süren H.D. Beşiktaş'taki İl Jandarma Komutanlığında ailesiyle buluşturuldu.

Buluşma sırasında teröristin annesi duygulu anlar yaşadı.

Şüphelinin, jandarma komutanlığındaki ifadesinde İstanbul'da tanıştığı bir örgüt mensubunun propagandası sonucu PKK'ya katılmayı kabul ettiğini, DEAŞ ve ÖSO ile savaşması için Suriye'ye geçirildiğini söylediği öğrenildi.

Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu

İstanbul, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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