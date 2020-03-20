Jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

Jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu

6 saat önce

Batman Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'lı 2 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu, System.String[]

Batman Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'lı 2 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda 2001-2014 döneminde silahlı olarak faaliyet gösteren A.İ. ve 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katılan dini nikahla birlikte yaşadığı Ş.T. ikna edilerek, 14 Mart'ta Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmaları sağlandı.

Aileleriyle buluşturulan teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Habur Sınır Kapısı, Jandarma, Batman, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:04 Kaynak: AA

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