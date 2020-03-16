Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika

Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu

12 dakika önce

Mardin İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü PKK'ya mensup kadın terörist, ailesine kavuştu.

Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu, System.String[]

Mardin İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü PKK'ya mensup kadın terörist, ailesine kavuştu.

Jandarma ekiplerinin yaklaşık bir yıl süren ikna çalışmaları neticesinde 2014 yılından itibaren PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Delila Mardin" kod adlı Zeynep Erkan, terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından Erkan, ailesiyle buluşturuldu.

Erkan yaptığı açıklamada, terör örgütü yandaşlarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, örgüt içerisinde psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını, orada bulunan gençlerin de çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Terör örgütünden kaçmak isteyen çok sayıda kişinin infaz edilecekleri korkusuyla kaçamadığını dile getiren Erkan, bir yıllık ikna süreci içerisinde kendisiyle görüşen personelden aldığı destekle jandarmaya teslim olduğunu aktardı.

"Burada kötü muamele yok"

Teslim olduktan sonra da hiçbir kötü muameleyle karşılaşmadığını, aksine kendisine çok iyi davranıldığını vurgulayan Erkan, "Artık daha fazla olanlara seyirci kalmayın, evlatlarınızı örgütten kurtarın. Yanlışın neresinden dönülürse kardır. Onlar da aileleriyle buluşsun, anneler ağlamasın. Burada kötü muamele yok." diye konuştu.

Jandarma, Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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