Son Dakika Haberleri: Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın 29. duruşması tamamlandı.

Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın 29. duruşması tamamlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada, mahkeme heyeti gelen evrakı okudu.

Okunan belgeler arasında 15 sanığın "operasyonel hat" olarak farklı bir hat kullandığına dair evrak da yer aldı. Bu belge hakkında beyanları sorulan 15 sanık, bu hatlarla ilgili herhangi bir suç eyleminde bulunmadıklarını, hatları görevler kapsamında kullandıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara talimatla ifadeleri alınan bazı tanıkların beyanlarını da tebliğ etti. Sanıklar tanık beyanlardaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini ve tanıkların ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Duruşma, mahkeme heyetine gelen belgelerin okunması ve delillerin tartışılmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:43 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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